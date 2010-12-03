Донецьких пенсіонерів навчать, як не стати жертвою злочину

У Донецькій області з початку 2010 року скоєно понад 3,5 тис. злочинів проти людей похилого віку.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні йдеться, що керівництво донецької обласної міліції стривожене тим, що цього року в регіоні значно збільшилася кількість злочинів, скоєних проти людей похилого віку: якщо минулого року їх було трохи більше 2,5 тис., то зараз – понад 3,5 тис. скоєних злочинів.

За словами начальника управління громадської безпеки ГУМВС України в Донецькій області Андрія АНОСОВА, левову частку злочинів, скоєних проти пенсіонерів, становлять крадіжки. Особливо це стосується тих людей, які проживають у приватному секторі. «У людей похилого віку не лише з подвір`я виносять необхідні в господарстві предмети, особливо металовмісні, але й грунтовно «чистять» помешкання, - розповів міліціонер, - Забирають мобільні телефони, гроші й навіть старі предмети побутової техніки».

А.АНОСОВ зазначив, що часто, проникнувши до будинку, злодії просто вбивають немолодих господарів.

Так, приміром, було в Маріуполі, де 20-річний хлопець заліз уночі в будинок до 75-річного пенсіонера, але той «невчасно» прокинувся й отримав декілька смертельних ударів табуретом по голові. Зловмисник зміг забрати у старого лише 1,5 тис. грн. особистих заощаджень.

А.АНОСОВ також підкреслив, що випадки шахрайства стосовно людей похилого віку – «це взагалі особлива розмова». Якщо минулого року вдаваними «представниками соцзабезів», «торговцями», «знахарями» було ошукано 153 осіб літнього віку, то цього року, незважаючи на постійне мусирування теми в ЗМІ, таких потерпілих – майже 350 осіб.

«На які тільки прийоми не йдуть шахраї. Лідери - «представники соцзабезів», які то дотації розносять, то гроші обмінюють за минулою реформою, то ліки майже безкоштовно віддають. Після їх візитів пенсіонерам тільки й залишається, що гірко нарікати на те, що «прилипли» до рук шахраїв кровні заощадження», - розповів правоохоронець.

Він також повідомив, що велика кількість людей похилого віку «попалася в тенета шахраїв – так званих продавців дешевих продуктів і вугілля». Так, у Донецьку затримано 40-річного жителя Макіївки, який “за вигідною ціною” продавав бажаючим паливо. Знаходив покупця й віз у виконком, нібито оформити й сплатити заявку на вугілля. Забирав гроші у жертви, а сам зникав іншими коридорами. Деякі люди по декілька годин його чекали, й лише потім розуміли, що їх «кинули». Серед ошуканих, в основному, літні люди. За словами А.АНОСОВА, цей зловмисник «примудрився заманити у виконком навіть 80-річну стареньку, яка через хворі ноги вже багато років далі своєї вулиці ніде не була».

В обласному УВС повідомили, що правоохоронцями вже розроблено спеціальну Пам`ятку «Як не стати жертвою злочину», яку вручатимуть людям літнього віку через листонош. У вказаному листку вони знайдуть не лише поради та застереження, але й адреси та телефони місцевого ВВС, а також дільничного пункту міліції.