Суд одного із штатів визнав реформу Обами неконституційною
03:35, 14 грудня 2010Суспільство
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Рішення прийме Верховний суд
Суддя американського штату Вірджинія визнав реформу охорони здоров`я, яку пропонує президент США Барак Обама, неконституційною, повідомляє Бі-бі-сі.
Це перша, в своєму роді, ухвала суду, який виступив проти введення нового закону.
Остаточне рішення у цій ситуації ухвалить Верховний суд США.
У березні Палата представників США схвалила остаточну версію реформи охорони здоров`я, запропоновану президентом Обамою.
У рамках реформи передбачалося посилити вимоги до приватних страхових компаній, позбавивши їх можливості відмовляти в забезпеченні медичною страховкою особам, які вже страждають від захворювання, а також відмовляти в оформленні довічної страховки.
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