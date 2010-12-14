Суд одного із штатів визнав реформу Обами неконституційною

Суддя американського штату Вірджинія визнав реформу охорони здоров`я, яку пропонує президент США Барак Обама, неконституційною, повідомляє Бі-бі-сі.

Це перша, в своєму роді, ухвала суду, який виступив проти введення нового закону.

Остаточне рішення у цій ситуації ухвалить Верховний суд США.

У березні Палата представників США схвалила остаточну версію реформи охорони здоров`я, запропоновану президентом Обамою.

У рамках реформи передбачалося посилити вимоги до приватних страхових компаній, позбавивши їх можливості відмовляти в забезпеченні медичною страховкою особам, які вже страждають від захворювання, а також відмовляти в оформленні довічної страховки.