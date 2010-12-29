Де в Україні платять найбільше, а де - найменше (дані по регіонах)

Середня заробітна плата по Україні в листопаді 2010 року збільшилася на 31 грн., порівняно з жовтнем ц.р., а порівняно з початком року – на 437 грн. і на 1 грудня 2010 року становила 2 353 грн.

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики України, це дані по підприємствах і їх окремих підрозділах із кількістю найнятих робітників 10 і більше осіб.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна плата в листопаді, порівняно з жовтнем, зросла на 83 грн. – до 3 617 грн. (із початку року зросла на 648 грн.), по Київській області – скоротилася на 5 грн., до 2 372 грн. (із початку року зросла на 465 грн.), по Донецькій області – збільшилася на 50 грн., до 2 733 грн. (із початку року – на 550 грн.), по Дніпропетровській області – зросла на 8 грн., до 2 456 грн. (із початку року – на 423 грн.).

Найнижчий рівень середньої заробітної плати за підсумками листопада зафіксовано в Тернопільській області – 1 762 грн. (зростання в листопаді на 30 грн., із початку року – на 376 грн.) і Чернігівській – 1 779 грн. (зростання в листопаді на 9 грн., із початку року – на 356 грн.).

Рівень середньомісячної зарплати в Україні в січні-листопаді ц.р. становив 2 205 грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, середньомісячна заробітна плата в Україні за підсумками 2009 року становила 1906 грн. на одного штатного працівника.