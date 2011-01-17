Борги із зарплати зменшилися на три чверті

У Дніпропетровській області в 2010 р. заборгованість з виплати зарплати зменшилася на 73%, або на 63,129 млн. грн. – до 23,476 млн. грн.

Про це УНІАН повідомив перший заступник голови облдержадміністрації В‘ячеслав ЗАДОРОЖНИЙ.

За його словами, станом на січень ц.р. 14,5 млн. грн. заборгували своїм працівникам підприємства-банкроти і економічно неактивні підприємства, а також понад 8,5 млн. грн. - працюючі підприємства.

Повністю погашені борги із зарплати на підприємствах комунальної і бюджетної сфери, які фінансуються з місцевих бюджетів.

На початок 2011 р. також відсутня заборгованість з виплати зарплат в містах Вольногорськ, Марганець, Новомосковськ, Синельникове, Тернівка і 16 районах Дніпропетровської області.