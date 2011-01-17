Німеччина закликає країни ЄС скоротити заборгованість

Глава МЗС ФРН Вестервелле закликав країни ЄС вжити додаткових заходів для зниження заборгованості, повідомляє Deutsche Welle. На думку міністра, для забезпечення стабільності необхідно підвищувати конкурентоспроможність.

Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле (Guido Westerwelle) звернувся до країн Європейського Союзу із закликом закріпити в конституціях механізми, покликані обмежити зростання державної заборгованості. "Збалансований бюджет має стати звичним явищем на всьому просторі ЄС", - заявив міністр в неділю, 16 січня, газеті "Tagesspiegel am Sonntag". Усі держави Євросоюзу повинні вжити спільних зусиль для консолідації бюджетів - якщо вони не хочуть, щоб знову виникли труднощі. Той, хто хоче одержати допомогу, повинен привести в порядок свої фінанси, сказав міністр.

Агентство dpa наводить слова Вестерверлле про те, що підвищення конкурентоспроможності є необхідною умовою забезпечення стабільності. "Кожна країна ЄС повинна робити зусилля, щоб її економіка була ефективною і сприяла зміцненню євро", - вважає голова МЗС ФРН. На його думку, Європейському Союзу слід посилити координацію економічної політики. При цьому особливу увагу потрібно приділяти таким сферам, як освіта, дослідницькі роботи та модернізація інфраструктури.