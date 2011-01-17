Експерти з'ясовують причини підземних поштовхів у Кривому Розі

Експерти з`ясовують характер і причини виникнення підземних коливань, зафіксованих у Кривому Розі Дніпропетровської області 14 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Кримської експертної ради з оцінки сейсмічної небезпеки і прогнозу землетрусів, доктор фізико-математичних наук Белла ПУСТОВІТЕНКО у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН підтвердила, що 14 січня однією з кримських сейсмостанцій дійсно були зафіксовані підземні поштовхи у Кривому Розі.

Водночас, за її словами, говорити про те, що це був насправді землетрус, поки зарано, оскільки в цьому регіоні часто проводяться промислові вибухи. Зараз фахівці за допомогою спеціальних обстежень з`ясовують, чи мали зафіксовані коливання штучний характер або природне походження.

Б.ПУСТОВІТЕНКО також повідомила, що, за даними Криворізького управління МНС, поштовхи переважно відчули жителі верхніх поверхів багатоповерхових будинків міста, що характерне для коливань силою близько 3 балів за шкалою Ріхтера, а не 4 балів, як писали окремі ЗМІ.

Як відзначила Б.ПУСТОВІТЕНКО, формально Криворізький регіон не входить до компетенції Кримської експертної ради з оцінки сейсмічної небезпеки і прогнозу землетрусів, тому кримські фахівці до роботи із з`ясування причин того, що сталося, поки не залучалися.

У Криворізькому територіальному управлінні Держгірпромнагляду кореспонденту УНІАН повідомили, що фахівці теруправління не зафіксували руху земної поверхні на території міста, пов`язаного з можливими промисловими вибухами.

Так, за даними теруправління, на двох шахтах Кривого Рогу 14 січня проводилися планові вибухові роботи, проте сила вибухів була незначною, і це не могло викликати коливання ґрунту.