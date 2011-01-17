Янукович присвоїв голові НБУ перший ранг держслужбовця

Указ на офіційному сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв перший ранг державного службовця голові Національного банку України Сергію АРБУЗОВУ. Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Цим же указом присвоєно третій ранг державного службовця першому заступникові голови Національного банку України Юрію КОЛОБОВУ та заступникові голови НБУ Ігорю СОРКІНУ.

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