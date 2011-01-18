У Криму ліквідовано 14 організованих злочинних угруповань

14 організованих злочинних угрупувань, що скоїли 130 злочинів, ліквідовано в Криму в 2010 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

До ОЗУ входили 69 осіб. За рік прокуратура довела в суді провину 51 члена угрупувань.

Із 14 виявлених банд дев’ять діяли протягом року, три - до двох років, два ОЗУ проіснували більш тривалий час.

«Об`єднувалися в групи зловмисники в Сімферополі, Ялті, Євпаторії, Саках, Сімферопольському й Красногвардійському районах для того, щоб наживатися на розповсюдженні наркотиків, незаконному отриманні кредитів, сексуальній експлуатації, підробці марок акцизного збору й відомих брендів у сфері побутової хімії, фіктивному підприємництві. Третина угруповань обрали сферу економіки для застосування злочинних здібностей, три ОЗУ мали корумповані зв`язки в органах внутрішніх справ і місцевого самоврядування», - йдеться в прес-релізі.