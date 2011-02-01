Підліток загинув, чіпляючись за вантажівку

На об’їзній дорозі поблизу Охтирки (Сумська обл.) трагічно загинув один із підлітків, які розважались тим, що чіплялись за вантажні автомобілі і так каталися.

Як повідомила УНІАН співробітник служби зв`язків з громадськістю Охтирського міськвідділу УМВС України в Сумській області Ірина ТОВМА, до чергової частини надійшло повідомлення від диспетчера служби таксі про те, що на об’їзній дорозі виявлено тіло підлітка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що того дня троє хлопців на об’їзній дорозі каталися на великовантажних автомобілях, чіпляючись за них. Дорожнє покриття на цій ділянці дороги заледеніле, тому автомобілі тут рухалися повільно.

На ділянці дороги, яку обрали хлопці для своїх небезпечних розваг, рухався автомобіль КРАЗ з великою цистерною. Двоє хлопців вчепилися за задню частину машини, а третій - 15-річний юнак - схопився за бокову залізну драбину, що кріпилася за цистерну. Після того, як вони проїхались, двоє юнаків зістрибнули, а третій, який тримався за драбину, підсковзнувся і впав.

Водій автомобіля не помітив того, що трапилось. Від отриманої черепно-мозкової травми юнак помер на місці пригоди.

За даним фактом правоохоронцями проводиться перевірка.