Влада Криму вимагає встановити межі Опукського заповідника

Координаційна рада з питань формування національної екологічної мережі в Криму вимагає від місцевих влад встановити межі Опукського природного заповідника, який існує вже дванадцять років, до кінця 2011 року.

Про це повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Площа заповідника становить майже 1600 га.

Проект землеустрою з встановлення його меж, розроблений управлінням геодезії, картографії і геоінформаційних систем держпідприємства «Кримгеоінформатика», не пройшов узгодження.

Органи архітектури і місцевого самоврядування не узгоджують межі заповідника, посилаючись на те, що його розташування не відповідає схемі планування території Криму.

«Опукський заповідник був створений ще до розробки схеми, тому його межі повинні враховуватися згідно із затвердженим указом Президента України проектом створення», - зазначається у повідомленні.

Координаційна рада рекомендувала адміністрації заповідника і «Кримгеоінформатиці» подати на розгляд до Рескомітету із земельних ресурсів проект землеустрою з встановлення меж заповідника: відомство повинне розглянути його і надати висновок, а Ленінській райдержадміністрації Криму слід затвердити проект.

«Ми повинні піклуватися про привабливість Криму шляхом збереження унікальних ландшафтів, що є на території півострова», - сказав віце-прем`єр Радміну автономії Георгій ПСАРЬОВ.