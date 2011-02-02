У ВМС України відбулося спільне штабне мобілізаційне тренування

У Військово-морських силах Збройних сил України пройшло спільне штабне мобілізаційне тренування.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Командування українських ВМС, метою планового заходу, що відбувався під керівництвом командувача ВМС України адмірала Віктора МАКСИМОВА, стала перевірка та удосконалення практичних навичок офіцерів у здійсненні своїх функціональних обов’язків під час виконання завдань за призначенням і підвищення злагодженості роботи структурних підрозділів флоту під час мобілізаційного розгортання.

Зокрема, було перевірено знання особовим складом керівних документів з бойової та мобілізаційної готовності та практично відпрацьовано дії офіцерів розгорнутих груп контролю.

Особливістю тренування стало те, що воно вперше відбувалося у три ступені: у Командуванні ВМС, у Центрі морських операцій та Центрі військ берегової оборони, у підпорядкованих підрозділах флоту. Керівник тренування - командувач українського флоту сьогодні особисто здійснив перевірку деяких підрозділів Центру військ берегової оборони ВМС України.

До заходів також залучалися представники Севастопольської міськдержадміністрації, військового комісаріату Криму, Севастопольського об’єднаного міського військового комісаріату, Сімферопольських районного військового комісаріату та об’єднаного міського військового комісаріату.

За оцінкою начальника управління оборонного планування - заступника начальника штабу Командування ВМС України капітана 1-го рангу Віктора РЯБОКОНЯ, в цілому під час спільного штабного мобілізаційного тренування досягнуто позитивних результатів. Офіцери набули теоретичного та практичного досвіду виконання завдань в особливий період, підвищили рівень взаємодії органів військового управління з іншими міністерствами та відомствами, опанували документальну базу.

Разом з тим, тренування дозволило виявити низку питань, які потрібують вивчення і доопрацювання, зокрема, щодо подальшого уточнення штатів воєнного часу, забезпечення підрозділів флоту озброєнням, військовою технікою та матеріальними засобами в особливий період.