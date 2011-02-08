Янукович доручив ретельно розслідувати пожежу в санаторії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення Міністерству внутрішніх справ ретельно з‘ясувати причини, що призвели до виникнення пожежі у санаторії «Поділля» у м. Хмільник Вінницької області та створили загрозу життю і здоров‘ю великої кількості людей.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Також В.ЯНУКОВИЧ доручив голові Вінницької облдержадміністрації Миколі ДЖИЗІ взяти під особистий контроль питання надання допомоги постраждалим у пожежі.

За інформацією Вінницької ОДА, для ліквідації наслідків та організації допомоги постраждалим від пожежі з обласного бюджету виділено 185 тисяч гривень. В області створено оперативний штаб для координації дій з ліквідації надзвичайної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого о 23.15 у двоповерховій будівлі клубу санаторію “Поділля” виникла пожежа з подальшим розповсюдженням вогню на адміністративно-спальний корпус восьмиповерхової будівлі, де перебувало понад 150 осіб відпочиваючих та персоналу. Внаслідок пожежі одна людина загинула, 11 госпіталізовано О 2.30 пожежу було ліквідовано.