На трасі Ялта – Севастополь обмежили рух вантажівок

15:07, 16 лютого 2011
Суспільство
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Через сильну ожеледь

 У Криму у зв`язку зі складними погодними умовами (сильна ожеледь) рух автодорогою «Ялта – Севастополь» з боку міста Севастополя тимчасово обмежено для всіх видів вантажних транспортних засобів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі УДАІ у місті Севастополі.

Державтоінспекція переконливо просить водіїв вантажних автомобілів без нагальної необхідності не виїжджати і не планувати свої поїздки цією автодорогою.

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