На трасі Ялта – Севастополь обмежили рух вантажівок

У Криму у зв`язку зі складними погодними умовами (сильна ожеледь) рух автодорогою «Ялта – Севастополь» з боку міста Севастополя тимчасово обмежено для всіх видів вантажних транспортних засобів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі УДАІ у місті Севастополі.

Державтоінспекція переконливо просить водіїв вантажних автомобілів без нагальної необхідності не виїжджати і не планувати свої поїздки цією автодорогою.