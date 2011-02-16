На трасі Ялта – Севастополь обмежили рух вантажівок
15:07, 16 лютого 2011Суспільство
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Через сильну ожеледь
У Криму у зв`язку зі складними погодними умовами (сильна ожеледь) рух автодорогою «Ялта – Севастополь» з боку міста Севастополя тимчасово обмежено для всіх видів вантажних транспортних засобів.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі УДАІ у місті Севастополі.
Державтоінспекція переконливо просить водіїв вантажних автомобілів без нагальної необхідності не виїжджати і не планувати свої поїздки цією автодорогою.
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