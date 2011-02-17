Уряд розглядає можливість обмежити розмір пенсії тим, хто її одержує

Уряд розглядає можливість обмежити розміри пенсій для тих українців, які вже є пенсіонерами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час парламентських слухань з питань пенсійного реформування повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

За його словами, уряд зараз розглядає можливість внесення певних змін до проекту пенсійної реформи, яка знаходиться у парламенті.

Зокрема, у проекті закону про пенсійну реформу зафіксовано обмеження максимальних пенсій на рівні 12 мінімальних пенсій. Ця норма не стосується тих пенсіонерів, які на сьогодні вже одержують пенсію. «Те, що ми говорили про статтю 2 Конституції, багато людей говорили: «Почитайте статтю 24, там, де рівні можливості для всіх українців мають бути». Тому я вважаю, що таку пропозицію для Кабінету міністрів ми б сприйняли. Більше того, ми вважаємо, що максимальний розмір пенсій не має перевищувати 10 мінімальних пенсій по Україні», - відзначив С.ТІГІПКО.

Він також заявив про те, що необхідно ввести «більш м`яку» вислугу для військових. Зокрема, у проекті пенсійної реформи передбачалося збільшення вислугу з 20 до 25 років протягом 5 років. На сьогодні уряд, говорить С.ТІГІПКО, вважає за необхідне збільшити термін введення даної норми з 5 до 10 років. «Необхідно зробити це протягом 10 років – 6 місяців на рік», - підкреслив він. Те ж саме стосується чоловіків-держслужбовців.

Він також нагадав, що другий рівень пенсійної системи може бути введено з 1 січня 2013 року.