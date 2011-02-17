Україна готує екстрадицію до Росії підозрюваного у вбивстві 12 людей
Ще одного передали тиждень тому
Україна готує екстрадицію до Росії другого підозрюваного у вбивстві 12 людей у Краснодарському краї
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.
“Наразі відбувається процедура передачі російській стороні другої особи”, - зазначили в ГПУ.
В прес-службі нагадали, що Україна вже передала Росії одного із двох її громадян, які у листопаді минулого року вбили 12 людей у Краснодарському краї.
Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2010 року в станиці Кущевській загинули 12 осіб: у будинку фермера Аметова були жорстоко вбиті члени трьох сімей, зокрема 4 неповнолітніх.
У грудні 2010 року в Бердянську за підозрою в скоєнні цього злочину були затримані Володимир АЛЕКСЄЄВ 1980 р.н. і В’ячеслав РЯБЦЕВ 1979 р.н.
9 лютого 2011 року з України на територію Російської Федерації було екстрадовано В.РЯБЦЕВА.