Україна готує екстрадицію до Росії підозрюваного у вбивстві 12 людей

Україна готує екстрадицію до Росії другого підозрюваного у вбивстві 12 людей у Краснодарському краї

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.

“Наразі відбувається процедура передачі російській стороні другої особи”, - зазначили в ГПУ.

В прес-службі нагадали, що Україна вже передала Росії одного із двох її громадян, які у листопаді минулого року вбили 12 людей у Краснодарському краї.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2010 року в станиці Кущевській загинули 12 осіб: у будинку фермера Аметова були жорстоко вбиті члени трьох сімей, зокрема 4 неповнолітніх.

У грудні 2010 року в Бердянську за підозрою в скоєнні цього злочину були затримані Володимир АЛЕКСЄЄВ 1980 р.н. і В’ячеслав РЯБЦЕВ 1979 р.н.

9 лютого 2011 року з України на територію Російської Федерації було екстрадовано В.РЯБЦЕВА.