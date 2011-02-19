Батьки учнів української школи призупинили голодовку

18 лютого після зустрічі з керівництвом облдержадміністрації та облради батьки учнів загальноосвітньої україномовної школи №15 міста Красний Луч вирішили призупинити голодовку, оголошену на знак протесту проти закриття навчального закладу.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Луганської облдержадміністрації.

З членами ініціативної групи батьків учнів загальноосвітньої школи №15 міста Красний Луч, які проводили акцію протесту біля приміщення облдержадміністрації, виступаючи проти закриття школи, зустрілися заступник голови Луганської облдержадміністрації Родіон МІРОШНИК та перший заступник голови обласної ради Євген ХАРІН.

Під час зустрічі заступник губернатора повідомив, що школа №15 закривається з огляду на економічну доцільність, й це не призведе до порушення законних прав дітей на отримання знань українською мовою.

Р.МІРОШНИК та Є.ХАРІН також повідомили, що буде створена комісія з розгляду ситуації навколо оптимізації мережі навчальних закладів у Красному Лучі, до складу комісії увійдуть представники облдержадміністрації, депутати облради та фахівці галузі освіти.

Як повідомляв УНІАН, п`ятеро батьків учнів україномовної школи №15 голодували з 16 лютого на знак протесту проти закриття навчального закладу.

Один з учасників акції, депутат міської ради, колишній мер міста (2002 - 2006 рр.) Сергій ЛУК’ЯНЕНКО повідомив, що батьки вимагають скасувати рішення сесії міської ради №20 від 28.12.2010 р. про закриття школи, відставки заступника міського голови Людмили МЯГКОЇ і начальника Управління освіти Наталії ПОСТРЯКОВОЇ.

Необхідність закриття навчального закладу в мерії пояснюють тим, що в школі, розрахованій на 1 тис. 176 учнів, навчається всього 240 дітей, а в наступний навчальний рік набирається ще менше школярів. Закриття школи в міськраді не пов`язують з бажанням закрити саме україномовну школу, оскільки в місті є ще 2 школи, де навчання ведеться двома мовами. Головний мотив – брак коштів на утримання.

Натомість С.ЛУК’ЯНЕНКО стверджував, що кошти на утримання школи є. У школі навчаються 307 учнів приладобудівного технікуму, працює школа мистецтв на 100 осіб. В рахунок орендних платежів вони оплачують усі комунальні послуги.