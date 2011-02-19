Київська міліція понад добу розшукує зниклого 8-річного хлопчика

У Києві понад добу міліція розшукує зниклого 8-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, учора, 18 лютого, близько 09.30 в районі вулиці Сирецької пішов з дому на прогулянку та не повернувся 8-річний Мухаммад Расул Мамур огли МАХМУДОВ.

Хлопчикові на вигляд 7 років, середньої статури, зріст - 120 см. Був одягнений в темно-синю куртку з червоним з внутрішнього боку коміром, чорні штани, синьо-червоні черевики, чорну в’язану шапку із написом «Адідас».

Усю минулу ніч дитину шукали понад пів тисячі працівників міліції Києва та Київської області. Правоохоронці обійшли комп’ютерні клуби, розважальні заклади, вокзали, лісосмуги. Наразі у пошуках хлопчика беруть участь близько 300 працівників міліції. До пошуку Мухаммада долучилася узбецька діаспора. Проте досі його місце знаходження невідоме.

Міліція Києва просить громадян, кому щось відомо про місце знаходження дитини негайно повідомити Подільське РУ ГУМВС України в місті Києві за тел.: 425-24-34, 417-34-58, 417-11-74 або «102».