У Києві без гарячої води та опалення залишилися 220 будинків

О 3 годині ночі 19 лютого до Головного управління МНС України в м. Києві надійшла інформація про прорив труби системи опалення діаметром 250 мм за адресою: вул. Івана Франка, 42, в Шевченківському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС в м.Києві, труба забезпечує безперебійне постачання гарячої води та опалення на 486 об’єктів району, з них: 220 - житлові будинки, 250 – адміністративних об`єктів та відомчих установ, 10 лікувальних установ, з них 5 зі стаціонарними відділеннями, 3 - дитячі садочки (без нічного перебування), 3 – загальноосвітні школи (без нічного перебування).

Для обігріву працівників, які задіяні у ліквідації аварії Головним управлінням МНС України в м. Києві на місці організовано видачу гарячого чаю та бутербродів.

Станом на 10.00 19 лютого силами 4 аварійних бригад АТ „Київенерго” встановлено місце пориву та розпочато зварювальні роботи.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС України в місті Києві на чолі з першим заступником начальника Головного управління Андрієм КУЦЕНКОМ.