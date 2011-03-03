На завтра Києву синоптики обіцяють мокрий сніг

4 березня в Україні - без опадів, лише вдень у північній частині місцями пройдуть невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде західний, 5-10 м/с. На дорогах країни, крім крайнього півдня, ожеледиця. Температура вночі 6-11° морозу, місцями 15-19°, в східних областях 20-25° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 4-9° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві та області вночі без опадів, вдень місцями очікуються невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-11°, місцями 15° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. По м. Києву температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 0°.