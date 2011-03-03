8 Березня на Хрещатику буде жіночий заїзд

У Києві 8 березня пройде ХІІ «Велике жіноче ралі».

Організовує це змагання Київський міський автомотоклуб (КМАМК) за підтримки Київської міської державної адміністрації, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Траса змагань прокладена вулицями Києва. «Велике жіноче ралі» відбудеться з 11.00 до 21.00.

Організатори наголошують, що рух учасниць змагань за маршрутом тільки в рамках Правил дорожнього руху України. До участі у ралі допускаються виключно серійні легкові автомобілі, зареєстровані у Державній автомобільній інспекції, та які відповідають вимогам Правил дорожнього руху України.

Екіпажі, які посядуть перші три місця, будуть нагороджені подарунками, почесними грамотами та кубками.

Наразі на участь у ралі подали заявки близько 30 жіночих екіпажів.

У зв’язку з проведенням змагань буде перекрито рух транспорту на вул. Хрещатик від перехрестя з вул. Інститутською до перехрестя з вул. Прорізною з 11.00 до 21.00 8 березня.

Під час ралі на Майдані Незалежності чергуватимуть 2 карети швидкої медичної допомоги, а громадський порядок охоронятимуть працівники Головного управління МВС України в м. Києві, поінформували в КМДА.