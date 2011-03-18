У Харкові на автостоянці згоріло три автомобілі

У Харкові внаслідок пожежі на одній з автостоянок згоріло три автомобілі.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Харківській області, пожежа сталася сьогодні близько першої години ночі в районі житлового масиву «Салтівка».

Вогнем були охоплені три автомобіля: “Мерседес”, “Хюндай” та ВАЗ. Внаслідок теплового впливу були пошкоджені ще 4 автомобілі, що стояли поруч.

Загоряння було ліквідоване бригадою рятувальників, котра прибула на місце події за викликом сторожа автостоянки.

Причина пожежі встановлюється.