У Харкові на автостоянці згоріло три автомобілі

10:53, 18 березня 2011
Суспільство
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Пошкоджені ще 4 автомобілі

У Харкові внаслідок пожежі на одній з автостоянок згоріло три автомобілі.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Харківській області, пожежа сталася сьогодні близько першої години ночі в районі житлового масиву «Салтівка».

Вогнем були охоплені три автомобіля: “Мерседес”, “Хюндай” та ВАЗ. Внаслідок теплового впливу були пошкоджені ще 4 автомобілі, що стояли поруч.

Загоряння було ліквідоване бригадою рятувальників, котра прибула на місце події за викликом сторожа автостоянки.

Причина пожежі встановлюється.

 

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