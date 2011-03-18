У Харкові на автостоянці згоріло три автомобілі
10:53, 18 березня 2011Суспільство
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Пошкоджені ще 4 автомобілі
У Харкові внаслідок пожежі на одній з автостоянок згоріло три автомобілі.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Харківській області, пожежа сталася сьогодні близько першої години ночі в районі житлового масиву «Салтівка».
Вогнем були охоплені три автомобіля: “Мерседес”, “Хюндай” та ВАЗ. Внаслідок теплового впливу були пошкоджені ще 4 автомобілі, що стояли поруч.
Загоряння було ліквідоване бригадою рятувальників, котра прибула на місце події за викликом сторожа автостоянки.
Причина пожежі встановлюється.
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