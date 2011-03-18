У центрі Львова обвалився балкон разом з жінкою

У центрі Львова, на вулиці Академіка Колесси, 9, на другому поверсі будинку обвалився балкон, на якому в той час стояла 39-річна жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, нещасний випадок стався 16 березня. Постраждалу було госпіталізовано в реанімаційне відділення 8-ї комунальної міської клінічної лікарні.

За словами головного лікаря Василя ОБАРАНЦЯ, у жінки перелом ноги.

«Жінці наклали гіпс. Зараз її вже переведено з реанімації у травматологію. У лікарні вона пробуде до двох тижнів», - зазначив В.ОБАРАНЕЦЬ.

Як повідомили в ЛКП «Цитадель-центр», який обслуговує будинок, де обвалився балкон, у грудні минулого року на вул. Академіка Колесси, 9, було проведено підтримуючий ремонт балкону. Цього року його планували відремонтувати.

«Адміністрація вирішує питання фінансової компенсації. Мешканка обов’язково отримає матеріальну допомогу», - запевнила голова Галицької районної адміністрації Ірина МАРУНЯК.

Триповерховий будинок №9 на вулиці Академіка Колесси збудовано у 1895 році.