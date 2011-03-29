У Чернігові проходить VII фестиваль єврейської культури

У Чернігові проходить VІІ міський фестиваль єврейської культури імені Шолома Алейхема, що став уже традиційним для обласного центру Чернігівщини.

Про це УНІАН повідомив начальник Управління культури міської ради Олег ВАСЮТА.

За його словами, урочисте відкриття фестивалю зібрало вчора у міському Палаці культури чимало глядачів. У концерті з нагоди відкриття фестивалю єврейської культури взяв участь вокальний ансамбль "Симха" з Вінниці.

У рамках фестивалю, що триватиме до 2 квітня, відбудеться презентація книги керівника місцевої єврейської громади Семена БЕЛЬМАНА "Колонка редактора", міжнародний науковий семінар "Євреї Лівобережної України. Історія і культура", а також лекція "Єврейська тема у сучасному кіно" з безкоштовним переглядом для всіх бажаючих стрічки "Папа".

О.ВАСЮТА підкреслив, що у Чернігові створено належні умови для розвитку культур різних національних товариств, міська влада підтримує їхні громадські ініціативи.

"У нас налагоджена злагоджена співпраця на високому рівні", - сказав начальник Управління культури міської ради.

Традиційно організаторами фестивалю єврейської культури виступили Чернігівська міська єврейська громада та Управління культури Чернігівської міської ради. Також допомогу в його організації і проведенні надали МГО "Центр "Джойнт", Євразійський єврейський конгрес та БЄФ "Хесед Естер".