Ющенко готує журналістам подарунок

З нагоди Дня журналіста 6 червня Секретаріат Президента України оголошує День відкритих дверей.

Як повідомляє прес-служба Президента України, цього дня для представників ЗМІ буде організовано екскурсію приміщеннями Державних резиденцій глави держави (Секретаріат Президента, будівля по вул. Лютеранська, 23, будинок Городецького), огляд виставок (виставка подарунків Президентові України, фотовиставка «Президент і ЗМІ»), а також зустріч Президента Віктора ЮЩЕНКА з представниками ЗМІ (вітальне слово глави держави, коротке спілкування з медіа).

Представники засобів масової інформації запрошуються на 9.30 (вул. Банкова, 11, 3-й під’їзд). Групи журналістів у супроводі екскурсоводів оглянуть резиденції глави держави.

На 14.00 заплановане коротке спілкування В.ЮЩЕНКА з представниками ЗМІ.

Акредитація триватиме до 15.00 5 червня за телефонами: 255-63-18, 255-65-01 та 255-78-44.