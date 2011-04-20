Нардеп пропонує обмежити штрафи за невиплачені кредити

Парламентський комітет з питань європейської інтеграції схвалив і рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні законопроект про внесення змін до ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» (щодо обмеження розміру неустойки в разі невчасного повернення споживачем суми споживчого кредиту), авторами якого є народні депутати України Олександр ФЕЛЬДМАН і Олег ГЕЙМАН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, на його думку, обмеження розміру штрафних санкцій у зв`язку з неможливістю виплати споживчого кредиту має бути закріплено законодавчо, щоб виключити ситуації, коли неустойки настільки завищені, що в рази перевищують суму самого кредиту.

«У разі неможливості повернення кредиту, у нас автоматично запускається механізм юридичної відповідальності, у зв`язку з чим, окрім власне боргу з урахуванням інфляції та відсотків за кредитом, позичальник зобов`язаний сплатити 3% річних від простроченої суми, а також неустойку (штраф, пеню). Розмір неустойки обумовлюється кредитним договором. Іноді неустойка в рази перевищує суму самого боргу за кредитом, будучи економічно необгрунтованою. І хоча за певних обставин неустойка за рішенням суду може бути знижена, обмеження суми неустойки за споживчими кредитами доцільно закріпити в законі», - вважає О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, стримати апетити банківських та інших фінансових установ, виступивши на захист споживачів, – це необхідне рішення в кризовій ситуації, що склалася, коли спостерігається спад споживчої активності.

«Обмеження розміру неустойки 100% загальної суми боргу полегшить становище позичальників-споживачів, які не в змозі виплачувати кредити, розмір яких значно зростає за рахунок нарахування неустойки, а також знизить градус соціальної напруги в суспільстві», - переконаний депутат.