Обвинуваченим у справі Лозінського суд дав від 4 до 9 років

Трьох фігурантів кримінальної справи, порушеної проти колишнього народного депутата України Віктора ЛОЗІНСЬКОГО за вбивство жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника, позбавлено волі на різні терміни, зокрема, й умовно.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні оголосила суддя Дніпровського району м. Києва Неллі ЛАСТІВКА.

Оголошення вироку тривало майже 5 годин.

Зокрема, за вироком суду до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишнього прокурора Голованівського району Кіровоградської області Євгена ГОРБЕНКА.

Рішенням суду він також позбавлений права протягом 3-х років обіймати посади у правоохоронних органах і представляти інтереси у владних структурах. Разом з тим, Є.ГОРБЕНКА позбавлено класного чину «радник юстиції».

Колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції цієї ж області Михайла КОВАЛЬСЬКОГО, враховуючи його щире розкаяння, активну співпрацю зі слідством, добровільне звільнення з органів внутрішніх справ, суд вирішив позбавити волі на термін 5 років з відміною виконання вироку, якщо він протягом 3-х років не вчинить будь-якого іншого злочину, справно повідомлятиме органи внутрішніх справ про зміну місця свого проживання і з’являтиметься до них для поставлення відповідних відміток.

Також М.КОВАЛЬСЬКОГО позбавлено спеціального звання “підполковник міліції”.

Третього фігуранта справи - єгеря Василя ПЕРЕПЕЛИЦЮ – вироком суду засуджено до 4 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області внаслідок сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку його до суду.

30 липня 2009 р. В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

3 березня 2010 року Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.

14 грудня 2010 року Дніпровський районний суд Києва розпочав розгляд кримінальної справи.

Під час судових дебатів 1 квітня 2011 року В.ЛОЗІНСЬКИЙ, виступаючи з останнім словом, заявив, що не вбивав громадянина В.Олійника, а колишній єгер Голованівського лісництва Кіровоградської області Василь ПЕРЕПЕЛИЦЯ запевняв, що В.Олійника убив не В.ЛОЗІНСЬКИЙ, а він сам із необережності під час незаконного полювання у лісі.

Водночас прокуратура вимагала засудити В.ЛОЗІНСЬКОГО до довічного ув’язнення. Адвокат обвинуваченого просив суд виправдати його підзахисного. Зокрема, адвокат назвав усі звинувачення прокуратури безпідставними. За його словами, В.Олійник загинув внаслідок нещасного випадку.