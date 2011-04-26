На Великдень ціни на овочі та фрукти побили всі рекорди

Ціни на овочі та фрукти в Україні під час Великодніх свят встановили новий рекорд - за минулий тиждень плодоовочева продукція подорожчала на 14,8%.

За даними «АПК-Інформ: овочі та фрукти», минулого тижня було встановлено новий рекорд зростання цін на овочі та фрукти за рік.

Загалом же, плодоовочева корзина середньостатистичного українця за перші три тижні квітня подорожчала вже майже на 19%. Але, на думку аналітиків «АПК-Інформ: овочі та фрукти», вона може знизитися вже цього тижня.

Найбільший внесок у зростання вартості плодоовочевої корзини минулого тижня внесла картопля, яка зросла в ціні відразу на 22%. Тепличні овочі подорожчали ще значніше (на 27% за тиждень), але завдяки нижчій питомій вазі в споживанні впливали на ситуацію дещо менше.

Також відзначається подорожчання всього борщового набору минулого тижня – вперше за цей рік ціни зросли на всі без винятку традиційні овочі. А весь набір за тиждень подорожчав на 16,6%.

Найменше зросли ціни на фрукти, але внаслідок різкого зростання цін на яблуко та банан фруктова корзина українського споживача за тиждень додала в ціні на 3,7%.

Єдиним продуктом, який продовжував упевнено дешевшати, була суниця садова (полуниця), яка знизилася в ціні на 18% за тиждень. Проте її споживання залишалося вкрай низьким і не робило істотного впливу на загальну картину цін на плодоовочеву продукцію.