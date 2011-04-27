У Криму власник приватного зоопарку сам собі «нарізав» 20 га землі?

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом захоплення більш як 20 га землі під розміщення сафарі-парку у Білогірському районі Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

«Ділянку організатори сафарі-парку займають з 2008 року, не маючи необхідних правоустановлювальних документів на землю. Протиправним використанням землі - її огородженням і розміщенням вольєр - заподіяно понад 350 тис. грн. збитків», - зазначається у прес-релізі.

Дії посадовців приватного підприємства кваліфіковані за ч. 1 ст. 197-1 і ст. 365 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

Як відомо, сафарі-парк створює в Білогірському районі Олег ЗУБКОВ - власник першого в СНД приватного зоопарку «Казка» в Ялті.