Табачник вважає важливим партнерство держави і православної церкви

Міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК наголошує на важливості соціально-гуманітарної і просвітницької місії православної церкви в розвитку суспільства. І у зв`язку з цим вважає важливим відпрацювати механізм державно–церковного партнерства, який був би чітко визначений відповідними законодавчими актами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК сказав сьогодні під час відеомоста Москва-Київ-Астана на тему: «Гуманітарна місія Російської православної церкви на пострадянському просторі».

Д.ТАБАЧНИК зазначив, що традиційно історично православна церква надавала дуже велике значення освітній, гуманітарній і соціальній складовій своєї роботи.

«Православну церкву в історії України в принципі не можливо уявити собі без фігури священика-вчителя, священика-просвітителя і священика-лікаря, що зціляє як тіло, так і душу. Історично тисячу років тому освітня традиція, системна школа освіти в Україні - починається саме з місії православної церкви, тому що перша школа, яка об`єднувала і, по суті, надавала і середню, і вищу освіту була відкрита в Києві при Георгіївському монастирі, а потім при Храмі святої Софії», - нагадав міністр.

Що стосується соціально-гуманітарної ролі церкви, то, за словами Д.ТАБАЧНИКА, саме церква у складні економічні часи переймає на себе ряд соціальних функцій, від яких держава вимушено відмовляється.

«Більш того, через парафіянських священиків церква часто може більш оперативно і в більш повному обсязі одержувати інформацію про реальний стан справ на місцях, про реальні потреби конкретних громад», - додав міністр.

На його думку, і в даних локальних проблемах саме православна церква, яка має розгалужену структуру, достатньо професійний апарат управління, учбові заклади, високий авторитет у суспільстві, цілком може бути рівноправним партнером держави і надати свою допомогу, зокрема і матеріальну. Наприклад, в організації меддопомоги, фінансування і організації роботи важливих для населення об`єктів інфраструктури тощо.

«Тому мені здається важливим і необхідним відпрацювати і налагодити механізм церковно-державного партнерства або державно-церковного партнерства, який би чітко базувався на законодавчих актах, на законах у ключі Конституції нашої країни, але не забюрократизований відомчими наказами і посадовими інструкціями. Я думаю, що ця частина державно-церковного партнерства може і успішно розвиватиметься в Україні», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він вважає, що чим ефективніше в освітньому ключі працюватиме православна церква, тим меншим буде розрив між суспільством і державою, конструктивнішими відносини. Міністр висловив переконання, що фактично церква, реалізовуючи властиву їй соціально-гуманітарну місію, одночасно послужить «благій справі боротьби з розпадом суспільства, послужить конструктивному єднанню суспільства і держави в необхідності вирішення актуальних економічних, політичних проблем, а також об`єднання своїм авторитетом і подвижницької традиції народів пострадянського простору».

«У перспективі ми можемо говорити про створення нової не користолюбної платформи для гуманітарної єдності у глобальному масштабі для свого роду гуманітарного глобалізму як дуже важливої антитези глобалізму торговельно-економічному. І саме тут роль православної церкви видається мені абсолютно винятковою», - пояснив Д.ТАБАЧНИК.