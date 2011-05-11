МЗС України заявив про антиукраїнську кампанію політиків із Росії

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що реакція російської сторони на події у Львові 9 травня свідчить, що інструменти з арсеналу антиукраїнських кампаній минулого не забуті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, зазначивши, що про це йдеться в коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС щодо подій у Львові 9 травня.

«Прикро, що в обох країнах є політики, які ще в попередні роки звикли заробляти політичний капітал на провокуванні напруження у двосторонніх відносинах. Останнім часом Україна зробила дуже багато для того, щоб таки «діячі» залишилися без роботи. Наш спільний обов’язок зараз - не дозволити їм знову вийти у центр політичної арени. На жаль, реакція російської сторони на львівські події показує, що інструменти з арсеналу антиукраїнських кампаній минулого не були викинуті на звалище історії», - підкреслюється в коментарі.

В МЗС переконані, що Україна і Росія продемонструють усьому світові зразок толерантності та взаємоповаги у таких чутливих питаннях, як історична пам’ять і державна ідентичність. У міністерстві зазначають, що для України День Перемоги є святом без політики.

«На жаль, кожен рік, що віддаляє нас від тих доленосних подій, приносить усе більше кон’юнктурних моментів у обговорення опалених вогнем сторінок Другої світової війни», - йдеться у коментарі. В МЗС України зазначають, що часом вшанування загиблих та прояв поваги до ветеранів підміняється спробою зіграти в показний патріотизм, розділити народи на більш і менш гідних нащадків переможців фашизму.

У міністерстві наголошують, що в Україні такий підхід до «священної для нас усіх теми» вважають принципово невірним.

В коментарі також зазначається, що події 9 травня у Львові показали, до чого ведуть політичні ігри довкола незгасимого вогню народної пам’яті.

«Українська влада дала і завжди даватиме рішучу відсіч будь-яким проявам неприйнятних і загалом непритаманних українському суспільству ворожнечі та радикалізму», - зазначається у коментарі.

В МЗС України також наголошують, що Україна з розумінням ставиться до особливої чутливості, яку мають проблеми екстремізму та ксенофобії для росіян. «Український народ з болем у серці спостерігає за активізацією націоналістичних рухів у Росії. Щире обурення викликають безчинства радикалів на Манежній площі у Москві в грудні минулого року, коли мали місце брутальні факти порушення норм Європейської конвенції про права людини. Ми готові спільно боротися з цим злом», - зазначається у коментарі.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня офіційний представник МЗС Росії Олександр ЛУКАШЕВИЧ заявив, що українська влада не діяла, коли у Львові був розтоптаний вінок зі стрічкою кольорів російського державного прапора.

Він з обуренням констатував, що “за фактичного невтручання влади, бешкетуючі молодики відібрали у співробітників російського Генерального консульства у Львові і розтоптали вінок зі стрічкою кольорів російського державного прапора, який мав бути покладений до пам`ятника радянським воїнам на Пагорбі Слави».

О.ЛУКАШЕВИЧ також висловив сподівання, що винні будуть знайдені місцевими правоохоронними органами і понесуть заслужене покарання, а такі ситуації надалі будуть виключені з практики двосторонніх відносин.

Він також підкреслив, що 9 травня у Львові і у ряді інших місць у Західній Україні мали місце «витівки екстремістсько налаштованих націоналістичних сил, які переслідували і ображали ветеранів і громадян, для яких День Перемоги над фашизмом, – це святий день, день віддання почестей, пошани і вшанування тих, хто цю Перемогу і приніс Європі, звільнивши її від нацизму».

У свою чергу міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО запропонував не робити однобічних висновків про події 9 травня у Львові.