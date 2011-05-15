Водій, який збив на смерть трьох юнаків, отримав 7 років

Городоцький районний суд Хмельницької області виніс вирок водію, який збив на смерть трьох юнаків, засудивши його на 7 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі облпрокуратури.

У ході слідства було з’ясовано, що минулого року засуджений 36-річний чоловік, повертаючись з полювання, у стані алкогольного сп’яніння, збив на смерть трьох хлопців.

“Того вечора хлопці поверталися з футбольного поля в Чемерівцях. Як підтвердив свідок - товариш загиблих, вони разом попередньо перехиливши пляшку горілки вирішили після футболу піти в с.Кугаївці. Юнаки рухались по обочині один за одним. Свідок трохи пішов уперед, що й врятувало йому життя. А троє товаришів в результаті отриманих травм загинули”, - розповіла співробітник прес-служби облпрокуратури Тетяна МАЦЕЙКО.