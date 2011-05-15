4-та 6-річний хлопчики потрапили до стану алкогольної коми

На Житомирщині порушено кримінальну справу проти багатодітної матері, двоє дітей якої з її вини отруїлися алкоголем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Правоохоронці провели перевірку після того, як до реанімаційного відділення Овруцької центральної районної лікарні у стані алкогольної коми потрапили двоє неповнолітніх хлопців.

Як встановили правоохоронці, у цей день їхня мати разом із співмешканцем поїхала до райцентру, залишивши трьох дітей (6-річну, 4-річну та 8-місячну) на 9-річну доньку.

За час відсутності матері 4-річний та 6-річний хлопці знайшли за диваном та випили літрову пляшку вина «Портвейн» та 250 грамів горілки. Після цього діти знепритомніли.

Старша сестра побачила, що брати «впали посеред хати», побігла до сусіда по допомогу і той викликав «швидку». Коли мати повернулася додому, отруєних дітей забрали до лікарні.

Як стало відомо в ході слідства, ця родина вже дев’ять років перебувала на обліку як кризова у cлужбі у справах дітей Овруцької райдержадміністрації.

«Мати та її співмешканець зловживають алкоголем, не працюють, живуть лише за рахунок державної допомоги на дітей матері-одиначці та аліментів від колишнього чоловіка на старшу дочку. Для дітей не було створено належних побутових умов, вони були недоглянуті. Медиками виявлено у них педикульоз», - повідомили в прокуратурі..

На сьогодні загрози життю хлопчиків вже немає, сверджують медики.

Дітей повернули матері, але вже розпочато процес позбавлення її батьківських прав.