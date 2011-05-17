50 осіб проводять акцію до річниці смерті студента в міліції

Близько 50 студентів сьогодні ввечері розпочали жалобну акцію біля Шевченківського райуправління міліції Києва, в якому рік тому за нез’ясованих остаточно на сьогодні обставин помер їхній колега Ігор Індило.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції принесли з собою державний прапор із чорною стрічкою, портрет І.Індило, лампадки, плакати з написами “Геть ментовський бєспрєдєл”.

Крім того, група студентів влаштувала невеличкий стилізований марш, переодягнувшись в опудала у формі міліціонерів. Двоє з них несли дерев’яну клітку, до якої була причеплена табличка, з одного боку якої було написано “Система працює!”, з іншого – “Хто наступний”.

Як зазначили учасники акції журналістам, близько 20 з них мають намір залишитися під стінами відділку до ранку, оскільки саме на ранок рік тому тут помер І.Індило. “Тим самим ми продемонструємо свій громадянський протест проти системних катувань у правоохоронних органах”, – заявили студенти.

Як повідомляв УНІАН, 20-річний студент І.Індило помер у Шевченківському РУВС Києва в травні 2010 року.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило. Пізніше справа була передана для розслідування в прокуратуру м. Києва. Двом працівникам міліції пред`явлені обвинувачення за статтями Кримінального кодексу "Перевищення влади" і "Службова недбалість".

13 квітня Деснянський райсуд столиці, у провадженні якого перебувала ця справа, повернув її на додаткове розслідування до прокуратури Києва.