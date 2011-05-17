На Прикарпатті відзначатимуть День Героїв

На Прикарпатті 29 травня відзначатимуть День Героїв.

Відповідне розпорядження підписав голова Івано-Франківської обласної ради Олександр СИЧ з метою вшанування пам’яті видатних діячів українського визвольного руху княжої та козацької доби, часів української революції та Другої Світової війни, десятиліть національного спротиву ОУН-УПА та періоду відродження української державності.

Як повідомили УНІАН в апараті Івано-Франківської облради, документом рекомендовано районним радам, районним державним адміністраціям та виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення організувати 29 травня 2011 року відзначення в області Дня Героїв; провести у населених пунктах області народні віче, тематичні заходи, організувати виступи письменників, митців, громадських діячів “Просвіти”, покладання квітів до могил борцям за волю України за участю представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, воїнів УПА, представників політичних партій, громадських організацій, учнів та студентів; сприяти проведенню в церквах області поминальних богослужінь пам’яті борців за волю і незалежність України.

Управлінню культури облдержадміністрації рекомендовано організувати та провести в установах культури Прикарпаття культурно-мистецькі вечори, літературні читання, оформити тематичні експозиції, виставки та презентації видань тощо, а Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації - провести у навчальних закладах області бесіди, лекції, виховні години, просвітницькі акції з метою виховання у молоді поваги до історії українського народу.

Буде також організовано військово-спортивні змагання за участю молодіжних організацій.

Довідка УНІАН. День Героїв або Свято Героїв встановлено на честь українських вояків-борців за волю України, передовсім, лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, січових стрільців та вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН. Відзначається в останню неділю травня.

У 1941 році Другий Великий Збір Організації українських націоналістів постановив щороку, 23 травня, святкувати День Героїв. Свято було приурочене до сумного дня 23 травня 1938 року, коли в Роттердамі було вбито Євгена Коновальця. Було також обумовлено, що саме у травні пішли з життя «кращі сини України XX століття»: Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець.

До здобуття Україною незалежності свято святкувалося підпільно, з проголошенням незалежності у 1992 році почало набувати розголосу. Для зручності, святкування було перенесено на останню неділю травня. Сьогодні День Героїв святкується передовсім у Галичині, де до нього приурочуються офіційні урочистості. Націонал-патріотичні організації домагаються встановлення Дня Героїв офіційним державним святом.