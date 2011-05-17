Терапевт продавав наркозалежним психотропні ліки

У Немирівському районі Вінницької області правоохоронці затримали терапевта, який продавав наркозалежним особам сильнодіючі та психотропні ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Вінницькій області.

Лікаря затримано «на гарячому», під час продажу трьох пігулок препарату морфін за 150 грн. Під час обшуку в нього виявили 115 пігулок цикладолу, 7 пігулок димедролу та 3 пігулки трамадолу.

Як з’ясувалось, частина цих ліків була викрадена з Брацлавського психоневрологічного інтернату. 52-річний терапевт офіційно працював у двох медичних закладах: в Немирівській районній лікарні та в психоневрологічному інтернаті в селищі Брацлав.

У ході попереднього слідства правоохоронці встановили, що частину вилучених препаратів йому передавали для утилізації родичі померлих від онкохвороб людей. Перебуваючи на посаді районного терапевта, він відвідував смертельно хворих громадян і виписував їм ці препарати. Після смерті хворого родичі віддавали залишок ліків, не підозрюючи, що лікар буде ними торгувати.

За фактом незаконного збуту наркотичних та психотропних речовин порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.307 Кримінального кодексу, якою передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.