Митниця порушила справу про контрабанду волоських горіхів
210 тонн поїхали до Азербайджану
Державна митна служба України порушила кримінальну справу за фактом контрабанди волоських горіхів на суму 6,7 млн. грн., що експортувались за підробленими документами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, з лютого по квітень поточного року в режимі експорт на адресу приватного підприємця з Азербайджану було оформлено товар „волоські горіхи без шкарлупи” загальною вагою більш як 210 тонн.
У ході проведення перевірки законності зовнішньоекономічних операцій з вищезгаданим товаром, який вивезений з митної території України, було встановлено, що митному органу були надані документи, одержані незаконним шляхом.
Тобто вчинені дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України (контрабанда).