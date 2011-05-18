У Києві триває арт-фестиваль для людей с проблемами психіки

З 15 до 19 травня 2011 року в Києві триває перший фестиваль альтернативного мистецтва та арт-терапії «Павлов-фест: АРТельнатива».

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, ініціювала проведення цього заходу міська клінічна психоневрологічна лікарня №1 (КМКПЛ №1).

Учасниками фестивалю«Павлов-фест: АРТельнатива» є пацієнти КМКПЛ №1, а також інваліди організацій-партнерів, студенти-психологи, професійні художники та інші фахівці.

Фестиваль альтернативного мистецтва пропонує суспільству програму мистецьких та наукових заходів, які представляють творчі досягнення людей з особливими потребами, сучасних шкіл арт-терапії та оригінальних митців міста. Ця програма включає концерти та театральні шоу за участю особливих людей, арт-терапевтичні майстер-класи, вернісажі мистецтв оригінальних жанрів, театральні вистави, презентацію проекту літературно-художнього альманаху «Дивотворчість» та багато цікавого.

Як зазначають організатори, «Павлов-фест: АРТельнатива» покликаний сприяти залученню людей з особливими потребами та вадами психічного розвитку до творчої роботи. Крім того, фестиваль має продемонструвати переваги активного творчого способу життя та сформувати підтримку й повагу громадськості до творчості «аутсайдерів», як особливого феномену художнього та духовного життя народу.

За словами одного з ініціаторів проведення фестивалю, головного психіатра Києва В’ячеслава МІШАЄВА, ця акція в якості арт-терапії сприятиме покращенню самопочуття та підвищенню творчого розвитку людей з проблемами психічного здоров’я.

В прес-службі Головного управління охорони здоров’я УНІАН повідомили, що з 15 травня етапи фестивалю проходять в різних місцях столиці, зокрема творчі роботи представляються в медустановах, театрах, галереях. 19 травня в адмінбудівлі КМКПЛ (вул. Фрунзе, 103) з 12.00 до 15.00 відбудеться заключний етап заходу.