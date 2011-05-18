ВР взялася за питання щодо копій ліцензій

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” щодо порядку видачі копії ліцензії.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 251 із 351 народного депутата України, зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроектом пропонується врегулювати питання видачі копій ліцензій фізичним особам - підприємцям, які ведуть господарську діяльність у декількох місцях.

В законопроекті зазначається, що “відокремлене місце провадження фізичною особою-підприємцем господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, - територія, приміщення, які відповідають вимогам ліцензійних умов, знаходяться поза межами місця проживання такої особи та належать їй на праві власності або користування”.

Крім того, передбачається, що у разі наявності у заявника - юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, а у заявника - фізичної особи-підприємця відокремлених місць провадження заявленої діяльності у заяві зазначається їх місцезнаходження.

В законопроекті також передбачено, що засвідчена органом ліцензування копія ліцензії видається ліцензіату - юридичній особі на кожну філію, інший відокремлений підрозділ, а ліцензіату - фізичній особі-підприємцю на кожне відокремлене місце, де відповідний ліцензіат буде провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує право ліцензіата на таку діяльність.

У разі створення ліцензіатом нової філії, іншого відокремленого підрозділу, нового відокремленого місця, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 цього закону.

У разі припинення провадження зазначеного у ліцензії виду господарської діяльності за місцем провадження такої діяльності, на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення повідомити про це орган ліцензування у письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення”.

Після цього рішення вечірнє засідання Верховної Ради було закрито. Голова ВР Володимир ЛИТВИН нагадав, що завтра в парламенті День опозиції.