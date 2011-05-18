На будівництво корветів для ВМС уряд виділяє 16 млрд. грн.

На будівництво кораблів класу «корвет» для Військово-морських сил України держава виділяє більш як 16 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це головний конструктор проекту, співробітник Казенного підприємства «Дослідно-проектний центр суднобудування» Сергій КРИВКО заявив у Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі під час урочистої церемонії закладки головного корабля класу «корвет».

«Оприлюднена сума в урядових документах: на 4 кораблі – десь 16 з копійками мільярдів гривень, - сказав С.КРИВКО. - Начебто сума велика. Але ми вважаємо, що вирішуємо не одну проблему. Одна людина в суднобудуванні – це 10 осіб, 10 супутніх робочих місць у суміжних галузях промисловості. Таким чином, ми не просто даємо роботу Чорноморському заводу і низці заводів Миколаєва. Ми також даємо роботу підприємствам Києва, Криму, Донецька, Одеси, які працюють разом з нами як спаринг-партнери зі створення комплектуючого обладнання».

«Все, що сьогодні виробляється в Україні, виробляється вперше і робиться за нашими завданнями, за завданнями Центру кораблебудування, які ми разом з військовими видаємо усім нашим співвиконавцям. Таким самим чином ми працюємо і з зарубіжними партнерами. Ми не просто беремо те, що у них є. Ми ставимо умови, щоб те, що ми купуємо, відрізнялося за своїми якостями від того, що вони поставляють до Африки, Азії або ще кудись. Ми, звичайно, хочемо наблизитися до їх рівня. Все це позначається на ціні. Хороше – це дороге», - додав С.КРИВКО.

Як повідомляв УНІАН, учора на ЧСЗ відбулася урочиста церемонія закладки головного корабля класу «корвет» для Військово-морських сил України. У церемонії взяли участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, міністр оборони України Михайло ЕЖЕЛЬ, командуючий ВМС України Віктор МАКСИМОВ.

Головний корабель класу «корвет» планується передати замовнику в 2016 році. Концепція цільової оборонної програми будівництва кораблів класу «корвет» припускає створення серії чотирьох корветів, які мають увійти до складу ВМС України до 2021 року.

У березні 2011 року Кабінет міністрів України прийняв Концепцію державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу «корвет», направлену на забезпечення національної безпеки України.