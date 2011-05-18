Всесвітній банк передбачає кінець гегемонії долара

За прогнозами Всесвітнього банку, до 2025 року складеться нова мультивалютна система: американський долар втратить панування, євро і юань зрівняються з ним за статусом, повідомляє Financial Times. Рушійною силою буде потужність і вплив ринків, що розвиваються, пояснює журналіст Джеймс Полайті.

Через 14 років більше половини глобального зростання приходитиметься на Бразилію, Китай, Індію, Індонезію, Південну Корею, ідеться у статті. Згідно з доповіддю Всесвітнього банку, опублікованої у вівторок, з 2011 до 2025 року економіки, що розвиваються, матимуть щорічний приріст в 4,7%, а розвинені - тільки 2,3%.

Ці зміни спричинять за собою щонайширші наслідки. Так, сильно збільшиться приток інвестицій в країни, які є двигунами глобального зростання, стане значно більше трансграничного злиття і поглинань, а в світі корпорацій не буде панування укорінених транснаціональних компаній, говорить провідний автор доповіді Мансур Дайламі. Найреальнішим суперником долара названий євро, за умови, що ця валюта успішно подолає кризи держборгу і проблеми морального ризику, пов`язані з антикризовою допомогою країнам ЄС.

Інопреса