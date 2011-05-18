IHRPEX попереджає про масову розсилку ксенофобського спаму

Інститут прав людини, протидії ксенофобії і екстремізму (IHRPEX) заявляє про те, що невідомі інтернет-провокатори, прикриваючись брендом відомого українського порталу, здійснюють масову розсилку ксенофобського спаму серед українських користувачів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі IHRPEX, зокрема, сьогодні на сотні адрес українських інтернет-користувачів, включаючи редакції інтернет-сайтів, телеканалів і друкованих ЗМІ, а також центральні органи виконавчої влади і рекламні агентства, надійшли повідомлення на тему розсилки новин за списком сайту «Для людей Білої раси». Причиною включення у розсилку було вказано наявність поштової адреси на даному сайті.

При цьому, заявляють у прес-службі IHRPEX, саме повідомлення є «типовим прикладом ксенофобської інтернет-маячні з елементами антисемітської конспірології і великоруського шовінізму».

«Проте антиукраїнські інсинуації, заклики до порушення територіальної цілісності України, образи в адресу жителів Буковини і спроби прикрити все це ім`ям національного провайдера – є особливо обурливими новелами цього жанру пропаганди», - підкреслюється у повідомленні.

У зв`язку з цим, IHRPEX закликає українських провайдерів активно боротися з подібними провокаціями і звернути увагу на неприпустимість використання можливостей Інтернет для розпалювання расової, національної і релігійної ворожнечі.

Крім того, в IHRPEX заявили, що на даний час з цього приводу готують звернення до Генеральної прокуратури України, а також намагаються встановити авторів цієї «ксенофобської провокації», щоб притягнути їх до відповідальності.