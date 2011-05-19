Притягнуто до відповідальності батьків підлітків, які отруїлися алкоголем

У місті Маріуполі Донецької області батьки шести підлітків, госпіталізованих до лікарні з алкогольним отруєнням в період недавніх травневих свят, притягнуті до адміністративної відповідальності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Маріупольського міськуправління міліції.

За даними МВС, за період травневих свят (з 1 по 9 травня) у міліцію надійшло шість повідомлень з маріупольських міських лікарень про госпіталізацію дітей (зокрема й однієї дівчинки), які перебували у стані сильного алкогольного сп`яніння, а деякі – навіть у алкогольній комі.

У міськуправлінні міліції зазначили, що всі госпіталізовані діти - із благополучних сімей.

За даними шістьма фактами кримінальною міліцією у справах дітей проведені перевірки, і батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП - «Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов`язків щодо виховання дітей».

Крім того, правоохоронці також повідомили, що схильних до вживання спиртних напоїв неповнолітніх поставлять на профілактичні обліки як до міліції, так і в наркологічний диспансер.