В інституті Шалімова можуть заарештувати ще одного хірурга

У справі лікарів з Інституту ім. Шалімова, підозрюваних у незаконній трансплантації органів, можуть залучити ще одного провідного хірурга клініки.

Про це в інтерв`ю «Газете по-киевски»повідомив начальник Головного слідчого управління МВС Василь ФАРИННИК.

«Постало питання про залучення ще одного провідного хірурга клініки Шалімова», - заявив В.ФАРИННИК.

За його словами, цей хірург зробив дві операції - в одному випадку вирізав нирку, в другому - вшив.

«Говорить, що не знав про порушення закону, але гроші отримав. Це вже склад злочину. За нашим законодавством тільки рідні можуть безкоштовно віддавати органи для пересадки або ж забирати від померлого донора з відома родичів. Поки що четвертий лікар – свідок. Якщо він співпрацюватиме зі слідством, згідно із законом він може бути звільнений від кримінальної відповідальності», - розповів В.ФАРИННИК.

Також він заявив, що слідству неважливо, визнають медики свою провину, чи ні.

«А нам не потрібні їхні визнання. У нас документально підтверджені факти операцій. Їм діватися нікуди, тому що донори надають свідчення проти них. Є 25 потерпілих, які повністю підтверджують, що продали нирки, й вказують конкретно, з ким зустрічалися, хто оперував», - заявив В.ФАРИННИК.

«Вони думали, якщо в Азербайджані дозволені пересадки нерідним людям, значить, це не злочин, але людей-то вербували на території України», - зазначив начальник Головного слідчого управління МВС.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня 2010 року було затримано трьох київських лікарів, підозрюваних у незаконній трансплантації нирок. Їх звинуватили в тому, що вони літали до Баку й робили там операції з пересадки нирок не від родичів (що заборонено в Україні).