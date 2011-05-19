У суботу в Україні зібрали 230 КамАЗів сміття

Усього за один день, 14 травня, учасники суботника в різних містах і районах України зібрали понад 2,5 тис. кубометрів сміття.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПриватБанку, який виступив ініціатором проведення заходу.

Аби вивезти з парків, прибережних зон і скверів мішки зы сміттям, знадобилося повністю завантажити 230 КамАЗів. Прибирання такої неймовірної кількості сміття стало можливим виключно завдяки спільним зусиллям учасників суботника, наголошується в повідомленні.

Партнерами суботника стали понад 60 найбільших організацій України, серед яких "Укрнафта", Нікопольский завод феросплавів і авіакомпанія "Аеросвіт", а також представники влади на місцях. «Кожен з них зробив свій внесок у загальну справу. Хтось забезпечив учасників суботника необхідним інвентарем, хтось допоміг вирішити питання з вивозом сміття, інші вийшли 14 травня власноручно прибирати своє місто», - підкреслили в прес-службі.

Інформаційними партнерами всеукраїнського суботника стали українські засоби масової інформації, серед яких інформаційне агентство "УНІАН", група каналів "1+1" і "Український Медіа Холдинг". Також ініціативу підтримали ряд регіональних ЗМІ, яким небайдуже стан їхніх населених пунктів.

Як наголошується також у повідомленні, ПриватБанк на один день перетворив усі свої 3 тис. 287 відділень на території України в "зелені штаби", в яких і відбувалася координація учасників суботника.

Основними об'єктами для прибирання стали паркові зони відпочинку, території, прилеглі до водоймищ, пляжі і дитячі майданчики в обласних центрах України. Ініціатори суботника не залишили байдужими жителів жодного з населених пунктів, в яких розташовані відділення ПриватБанку.

Крім того, за даними прес-служби, аналогічні суботники пройшли в Росії, Італії, Латвії і Грузії. Так, приміром, у Тбілісі за один день учасниками суботника було висаджено 250 саджанців чорних сосен. Спільно із столичною мерією працівники ПриватБанку (Грузія) зайнялися озелененням території, прилеглої до Тбіліського моря. Учасники суботника впевнені, що через кілька десятків років висаджені саджанці стануть деревами-велетнями і перетворять це місце на справжню паркову зону прямо на березі моря. В інших містах Грузії працівники банку присвятили день прибиранню вулиць. Цього ж дня в Росії понад 2,5 тис. працівників ПриватБанку займалися прибиранням скверів і парків. Крім того, працівники банку відремонтували ряд дитячих майданчиків у Москві.

ПриватБанк планує проводити аналогічні суботники не менше одного разу на рік.

"Суботник 14 травня не був разовою акцією, ми вже не перший рік проводимо такі заходи, цього року вирішили запросити приєднатися до нас усіх бажаючих, - зазначили у прес-службі ПриватБанку. - Ми побачили, що в нас десятки тисяч однодумців, яким небайдужі їхні міста, вулиці, парки і сквери. Ми сподіваємося, що з кожним роком учасників суботника ставатиме все більше й більше".