Концерт "Кобзарі України - великому Кобзареві"

13:04, 19 травня 2011
Суспільство
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22 травня 150 років тому Україна провела в останній путь на Чернечу гору Великого Кобзаря - Тараса Шевченка. На вшанування цієї дати 21 травня о 15.15 Українське радіо спільно з Національною спілкою кобзарів України у Великій концертній студії НРКУ  проводить концерт "Кобзарі України -

 великому Кобзареві", що транслюватиметься у прямому ефірі по першій та третій програмах Українського радіо . 

У виконанні кращих кобзарів та бандуристів - капели бандуристів Київського національного університету культури і мистецтв, тріо бандуристок Українського радіо та інших  вітчизняних виконавців - звучатиме невмируще співане шевченкове слово. 

Серед учасників концерту очікується також відомий бандурист із Канади  Віктор Мішалов.  Символічно, що розпочнеться концерт виконанням знакової пісні на слова Кобзаря  - "Реве та стогне Дніпр широкий" -  упродовж десятиріч мелодія цього твору є звуковою емблемою, тобто, позивними Українського радіо. Невмируще шевченкове слово об`єднає в єдину родину слухачів з усієї

 України й ще раз переконає в тому , що "наша дума, наша пісня не вмре, не загине".

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