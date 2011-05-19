22 травня 150 років тому Україна провела в останній путь на Чернечу гору Великого Кобзаря - Тараса Шевченка. На вшанування цієї дати 21 травня о 15.15 Українське радіо спільно з Національною спілкою кобзарів України у Великій концертній студії НРКУ проводить концерт "Кобзарі України -

великому Кобзареві", що транслюватиметься у прямому ефірі по першій та третій програмах Українського радіо .

У виконанні кращих кобзарів та бандуристів - капели бандуристів Київського національного університету культури і мистецтв, тріо бандуристок Українського радіо та інших вітчизняних виконавців - звучатиме невмируще співане шевченкове слово.

Серед учасників концерту очікується також відомий бандурист із Канади Віктор Мішалов. Символічно, що розпочнеться концерт виконанням знакової пісні на слова Кобзаря - "Реве та стогне Дніпр широкий" - упродовж десятиріч мелодія цього твору є звуковою емблемою, тобто, позивними Українського радіо. Невмируще шевченкове слово об`єднає в єдину родину слухачів з усієї

України й ще раз переконає в тому , що "наша дума, наша пісня не вмре, не загине".