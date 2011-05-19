У Ковелі горів дев’ятиповерховий гуртожиток

У Ковелі Волинської області горів дев’ятиповерховий гуртожиток промислово-економічного коледжу. Евакуювали близько 20 студентів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

Як зазначено в повідомленні, сигнал про лихо надійшов до чергового персоналу гуртожитку від системи пожежної сигналізації. На місце пожежі прибули три автомобілі. Рятувальники перевіряли усі кімнати на наявність людей. Відтак, спільними зусиллями рятувальників та чергового персоналу гуртожитку з п’ятого та шостого поверхів будівлі, заповнених димом, евакуювали студентів.

Над з’ясуванням всіх обставин лиха на місці події працює спеціально створена комісія.

Найвірогіднішою причиною пожежі розглядається коротке замикання електричної мережі. Вогонь знищив телефонні та телевізійні кабелі. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав, а сума збитків встановлюється.