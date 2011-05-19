Рецидивіст пограбував жінку у церкві, приставивши ніж до горла

Хмельницький. 19 травня. УНІАН. У Хмельницькому затримано рецидивіста, що скоїв грабіж у храмі Дмитра Ростовського.

Як повідомила кореспондента УНІАН співробітник відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Юлія ГРИНЬ, злочинець пограбував дружину священика - він приставив ножа до горла 55-річної жінки і вихопив мобільний телефон і ключі від квартири.

“Після служби у храмі залишились тільки священик та матушка. Кожен займався своїми справами, готуючись вирушати додому. Саме у цей час в церкву зайшов якийсь чоловік та почав розмову з жінкою. Потім той приставив їй ніж до горла, забрав мобілку та ключі від квартири та втік”, - розповіла Ю.ГРИНЬ.

За словами співробітниці ВЗГ, настоятель храму намагався наздогнати зловмисника, але останній виявився спритнішим.

Священик звернувся до правоохоронців і працівники міліції оперативно затримали грабіжника. Він, як виявилося, уже мав декілька судимостей.

Наразі йому загрожує до 7 років позбавлення волі.