У МЗС вважають вичерпаним інцидент з висилкою чеських дипломатів

У Міністерстві закордонних справ України вважають вичерпаним інцидент з висиланням з країни двох чеських дипломатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН.

«Ми вважаємо інцидент вичерпаним, жодних античеських кроків у нас на думці не було ніколи», - сказав він. За словами О.ВОЛОШИНА, Україна з самого початку доводила до чеських колег, що не хоче політизувати цю справу.

Він сказав, що МЗС України виходить з того, що це урок як для Чехії, так і інших країн, який свідчить, що Україна готова жорстко і публічно реагувати на такі випадки. «Ми з самого початку казали, що є величезний обсяг доказів. До речі, ніхто з чеської сторони серйозно не заперечив того факту, що так, попалися», - сказав О.ВОЛОШИН.

Він запевнив, що якби на місці чеських дипломатів були громадяни іншої країни, то реакція була б такою самою. «У нас були подібні випадки у відносинах з великими потужними державами, коли попадалися класичні шпигуни, які не мали дипломатичного імунітету. Їх арештовувати і саджали у в’язниці. Тобто, якби вони (чеські дипломати – УНІАН) не мали імунітету, вони б сиділи сьогодні», - сказав він.

Водночас О.ВОЛОШИН зазначив, що реакція чеської сторони на зазначені події розчарувала українську сторону. «Реакція чеської сторони нас розчарувала, тому що це щось з часів холодної війни, принцип «око за око». Якби ми висували розмиті претензії, наприклад, щодо антиукраїнських заяв або щось таке, з приводу чого можна було б дискутувати, то в даному випадку немає приводу дискутувати», - додав він.

О.ВОЛОШИН запевнив, що всі партнери з Європейського Союзу «жодного запитання з цього приводу до української сторони не мають». Він також не відповів на запитання, чи повернувся вже до України військовий аташе України, якого Чехія хотіла вислати у відповідь на висилання з України двох чеських дипломатів.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Міністерство закордонних справ України заявило, що двоє чеських дипломатів оголошені в Україні персонами нон-грата.

За даними СБУ, викрито розвідувально-підривну діяльність аташе з питань оборони Посольства Чеської Республіки в Україні полковника Зденека КУБІЧЕКА і військового аташе майора Петри НАВОТНОЇ, які, прикриваючись дипломатичним статусом, здійснювали шпигунську діяльність зі збору інформації військово-технічного і військово-політичного характеру з обмеженим доступом.

Між тим перший віце-прем`єр і голова чеського МЗС Карел ШВАРЦЕНБЕРГ висловив переконання, що оголошення Україною персонами нон-грата двох чеських дипломатів є відповіддю на надання притулку в Чехії екс-міністру економіки України Богдану ДАНИЛИШИНУ.

17 травня В.ВОЛОШИН поінформував, що Чехія вирішила вислати з країни співробітника українського посольства, який є військовим аташе.

«Нам не було сказано, що нашого аташе в чомусь звинувачують. Було чітко сказано, що це крок у відповідь (на висилку чеських дипломатів із України)", - підкреслив О.ВОЛОШИН.