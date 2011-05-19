З квартири викрали золотих виробів на 80 тис. євро
22:46, 19 травня 2011Суспільство
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Повідомляє чернівецький кримінальний розшук
У Чернівцях міліція затримала крадіїв, котрі винесли з квартири золотих виробів майже на 80 тис. євро.
Про це повідомив УНІАН начальник управління карного розшуку УМВС України в Чернівецькій області Руслан ДОМНІЦАК.
За його словами, двоє буковинців зламали серцевину замка, проникли в квартиру і викрали золоті вироби.
Він зазначив, що 27-річний організатор угруповання вже кілька разів перебував у місцях позбавлення волі за крадіжки. Затримані квартирні крадії «працювали» виключно вранці, коли господарі були на роботі.
Наразі чоловіки перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Порушено кримінальну справу.
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