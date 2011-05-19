Суд випустив екс-голову МВФ під заставу в 1 мільйон доларів

Суд нью-йоркського району Манхеттен погодився випустити під заставу в 1 мільйон доларів і залишити під домашнім арештом колишнього директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домініка Стросс-Кана, обвинуваченого в злочинах сексуального характеру, передає кореспондент РІА "Новости" з залу суду.

Фінансиста і політика Стросс-Кана затримали 14 травня в Нью-Йорку на підставі заяви покоївки готелю Sofitel, яка звернулася в поліцію із скаргою на сексуальні домагання з боку високопоставленого постояльця.

У понеділок кримінальний суд Манхеттена залишив Стросс-Кана під вартою, відхиливши прохання адвокатів випустити їх клієнта під заставу в 1 мільйон доларів.

Повторні судові слухання були призначені на 20 травня, але потім перенесені на день раніше.